Жителей столицы предупредили о сильном ветре в субботу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве в субботу возможны сильные порывы ветра до 14 м/с, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Москвичей просят быть внимательными на улице.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал "Интерфаксу", что день в субботу будет дождливый, температура плюс 7 - плюс 9, порывы ветра будут достигать 15 м/с. По его данным, возвращение температуры к норме в Москве стоит ожидать не раньше 15 мая, к следующим выходным, 18 и 19 мая, температура днем поднимется до плюс 15 градусов.