Температура в Москве вернется к норме 15 мая

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Возвращение температуры к норме в Москве стоит ожидать не раньше 15 мая, к следующим выходным, 18 и 19 мая, температура днем поднимется до плюс 15 градусов, сообщил в пятницу "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайших дней погода будет холодная на всей европейской территории России. Дело в том, что отмечается редко встречающаяся устойчивая ситуация, когда два мощных центра низкого и высокого давления - циклон к востоку от Москвы и антициклон к западу - приводят к тому, что идет постоянный перенос холодных воздушных масс", - сказал он.

Улучшение погоды прогнозируется только к 15 мая, когда температура днем превысит 10-градусную отметку. "Погода постепенно будет улучшаться, но очень медленно. Но к выходным она уже будет стремиться к своей норме", - добавил Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на 11 мая прогнозируется плюс 3 - плюс 5, дождь. День в субботу будет дождливый, температура плюс 7 - плюс 9, порывы ветра будут достигать 15 м/с. 12 мая ночью ноль - плюс 3, осадки преимущественно в виде дождя, но не исключен и мокрый снег. Днем без осадков, до плюс 7 плюс 9 градусов.

Существенных отличий в температуре 13 и 14 мая, как отметил Вильфанд, ждать не стоит, осадков почти не будет, но ночная температура понизится - в самой Москве ноль - плюс 3, а по области в понедельник до минус 3, а во вторник до минус 5. Днем столбики термометров будут показывать около плюс 10 градусов.

"И вот только можно будет говорить уверено, что 15 мая температура переползет выше 10 градусов - будет плюс 10 - плюс 15. Дальше антициклон будет распространять свое влияние на центр европейской России. Это приведет к тому, что дождей будет мало, в четверг температура будет еще около плюс 15 градусов, на юге области до плюс 17-18", - сообщил Вильфанд.

Как сказал синоптик, "к следующим выходным дням, 18-19 мая, уже можно говорить о том, что температура уверено будет выше плюс 15 градусов".