В Москве увеличатся объемы специализированной медпомощи по 14 направлениям

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве увеличат в полтора раза объем специализированной медицинской помощи по четырнадцати направлениям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Речь о целевых программах, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей. Они реализуются по 14 направлениям, среди которых травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия", - написал он в воскресенье.

По словам Собянина, благодаря данным программам современную медпомощь в московских стационарах смогут получить на 40 тыс. человек больше.

"Пациентам с офтальмологическими заболеваниями могут оказать весь спектр необходимой медицинской помощи, включая оперативное лечение катаракты. Более чем на треть планируется увеличить объем высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - отметил мэр.

Помимо этого, вырастет объем хирургических вмешательств, при которых требуется применение инновационных технологий и гибридных методик, это особенно важно для лечения заболеваний нейрохирургического профиля, включая травмы головного и спинного мозга, опухоли, аневризмы и эпилепсии, сообщил он.

Собянин подчеркнул, что инновационное оборудование и профессионализм столичных врачей позволяют проводить все больше сложных операций, делать их минимально травматичными. "Доля малоинвазивных вмешательств достигла 80%", - отметил мэр.