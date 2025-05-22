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Правительство выделит еще 1 млрд рублей на высокотехнологичные хирургические операции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направляет почти 1 млрд рублей на оказание гражданам бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи с применением методов сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 млрд рублей. Увеличенное финансирование позволит уже в этом году оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами, зачастую речь идет о спасении жизни", - сказал он.

Он подчеркнул, что наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи является одним из ключевых приоритетов. "На текущий год на ее предоставление предусмотрены существенные средства, в том числе свыше 3,5 млрд рублей на проведение в федеральных клиниках операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации", - сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что граждане могут сделать такие операции бесплатно - по полису ОМС.

"Важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине", - сказал глава правительства.

Михаил Мишустин ОМС Правительство
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