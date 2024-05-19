Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, временно приостановили

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На Московском центральном кольце (МЦК) сбой поездов, следующих против часовой стрелки, движение временно приостановлено, сообщила в воскресенье Московская железная дорога (МЖД).

"В настоящее время по техническим причинам на МЦК временно приостановлено движение поездов, следующих против часовой стрелки", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для восстановления движения поездов.