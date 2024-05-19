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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На Московском центральном кольце (МЦК) после сбоя восстановлено движение поездов, сообщила в воскресенье Московская железная дорога (МЖД).

"Движение поездов, следующих против часовой стрелки на МЦК, восстановлено в 16:07", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для восстановления интервала движения.

Ранее сообщалось, что на МЦК по техническим причинам произошел сбой движения поездов, следующих против часовой стрелки.

Москва МЦК МЖД
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