Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На Московском центральном кольце (МЦК) после сбоя восстановлено движение поездов, сообщила в воскресенье Московская железная дорога (МЖД).

"Движение поездов, следующих против часовой стрелки на МЦК, восстановлено в 16:07", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для восстановления интервала движения.

Ранее сообщалось, что на МЦК по техническим причинам произошел сбой движения поездов, следующих против часовой стрелки.