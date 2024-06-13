Движение на открытом участке Филевской линии метро в Москве восстановлено
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов московского метро между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", которое было остановлено из-за сильного дождя, восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Восстановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской", - говорится в сообщении департамента.
Ранее в четверг на открытом участке Филевской линии метро из-за ливня останавливали движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская".
До этого в Дептрансе предупреждали, что из-за ливней возможны локальные задержки наземного транспорта и изменения маршрутов.