Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В столице начинается новый этап реконструкции и реставрации здания МИД; работы планируется завершить к концу 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это одна из семи сталинских высоток, построенных в Москве в середине ХХ века, - объект культурного наследия", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Мэр сообщил, что специалисты расчистят фасады центральной части здания и двух 16-этажных пристроек, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей. Отдельно проведут реконструкцию и реставрацию правой 16-этажной пристройки, работы коснутся в том числе интерьеров.

"Начало реконструкции и реставрации пришлось на 2000-е, тогда привели в порядок левое крыло. С 2015 по 2017 годы отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части здания. А в 2019-м закончили комплексную реконструкцию правого крыла", - отметил Собянин.

Здание на Смоленской-Сенной площади - одна из семи сталинских высоток, сооруженных в 1947-1954 годах. МИД начали строить в в 1948 году по проекту Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуса и Григория Лимановского.