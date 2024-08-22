В Москве "золотая сотня" для аренды подорожала почти на 7% с начала года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Средняя ставка за 1 квадратный метр в рейтинге самых дорогих московских квартир в аренду выросла почти на 7% с начала года, подсчитали в Intermark Real Estate.

"В сравнении с началом года индекс PCMR TOP-100 изменился незначительно - снизился на 2,7%. Данное снижение произошло по причине уменьшения средней площади объектов, которые попали в рейтинг. При этом в пересчете средней ставки за 1 кв.м мы отмечаем рост индекса почти на 7% с начала года с 5 570 рублей за кв.м в месяц до 5 940 рублей за кв.м в месяц", - рассказала гендиректор "Intermark Аренда" Елена Куликова.

Аналитики связывают изменение индекса с корректировкой перечня квартир. С начала года "золотая сотня" обновилась на 55%. Но при этом список "не успевает" пополняться новыми высокобюджетными объектами вместо ушедших.

Кроме того, аналитики увидели рост доли лотов площадью менее 200 кв.м - на 11 п. п. с начала года, или с 27% до 38%. Что касается стоимости аренды, почти 40% предложения в рейтинге стоят от 1 млн до 1,5 млн рублей в месяц.