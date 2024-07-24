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Пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы локализован на 2 тыс. кв. м

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном доме на юго-западе Москвы локализован на площади в 2 тыс. кв. м, привлечена авиация МЧС России, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"К тушению пожара в Москве привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее министерство проинформировало, что в многоэтажке на улице Молодежная загорелась квартира, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.

МЧС России Москва пожар Ка-32
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