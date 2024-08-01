В Москве началось строительство конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО" и поздравил москвичей с 85-летием главной выставки страны.

Он напомнил, что благодаря выставке "Россия" территорию ВДНХ в 2023 году посетили рекордные 35 млн человек, и выразил надежду, что строящийся комплекс "даст еще один толчок в развитии" ВДНХ.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, работы по строительству многофункционального конгрессно-выставочного комплекса "ЭКСПО" площадью порядка 240 тысяч квадратных метров начали летом 2024 года на ВДНХ и должны завершить в 2026 году. Предполагается, что там будут проводить более 200 крупных мероприятий в год.

Новый комплекс объединит "монреальский" павильон №70, выставочный павильон №75 и новый монументальный павильон. Там обустроят пять выставочных залов, два конгресс-зала на 1000 и 720 мест, концертно-конгрессный зал на 2500 мест, более 20 конференц-залов различной вместимости, подземную парковку на 1000 мест. Также в комплексе будут рестораны, фудкорты, буфеты, кофе-пойнты, зоны отдыха и делового общения.

Работы по возрождению ВДНХ проводятся с 2014 года. За это время завершилась реставрация 38 исторических памятников. Сейчас продолжается восстановление шести объектов культурного наследия ВДНХ, среди которых павильоны №6 "Химия", №8 "Юные натуралисты", №35 "Главтабак", №67 "Карелия", №284 "Главный фасад ресторана "Золотой колос" и №518 "Кафе "Лето". В планах реставрация павильонов №62, №64 "Оптика" и №70.

В честь 85-летия ВДНХ 3 августа на площади перед аркой главного входа пройдут интерактивные представления "оживших" монументов выставки. В парке "Останкино" будет работать ретро-площадка, а на третьем Каменском пруду пройдет соревнование по парусному спорту в классах радиоуправляемых яхт. Вечером на площади Промышленности состоится праздничный концерт.