Поиск

В Москве началось строительство конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО" и поздравил москвичей с 85-летием главной выставки страны.

Он напомнил, что благодаря выставке "Россия" территорию ВДНХ в 2023 году посетили рекордные 35 млн человек, и выразил надежду, что строящийся комплекс "даст еще один толчок в развитии" ВДНХ.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, работы по строительству многофункционального конгрессно-выставочного комплекса "ЭКСПО" площадью порядка 240 тысяч квадратных метров начали летом 2024 года на ВДНХ и должны завершить в 2026 году. Предполагается, что там будут проводить более 200 крупных мероприятий в год.

Новый комплекс объединит "монреальский" павильон №70, выставочный павильон №75 и новый монументальный павильон. Там обустроят пять выставочных залов, два конгресс-зала на 1000 и 720 мест, концертно-конгрессный зал на 2500 мест, более 20 конференц-залов различной вместимости, подземную парковку на 1000 мест. Также в комплексе будут рестораны, фудкорты, буфеты, кофе-пойнты, зоны отдыха и делового общения.

Работы по возрождению ВДНХ проводятся с 2014 года. За это время завершилась реставрация 38 исторических памятников. Сейчас продолжается восстановление шести объектов культурного наследия ВДНХ, среди которых павильоны №6 "Химия", №8 "Юные натуралисты", №35 "Главтабак", №67 "Карелия", №284 "Главный фасад ресторана "Золотой колос" и №518 "Кафе "Лето". В планах реставрация павильонов №62, №64 "Оптика" и №70.

В честь 85-летия ВДНХ 3 августа на площади перед аркой главного входа пройдут интерактивные представления "оживших" монументов выставки. В парке "Останкино" будет работать ретро-площадка, а на третьем Каменском пруду пройдет соревнование по парусному спорту в классах радиоуправляемых яхт. Вечером на площади Промышленности состоится праздничный концерт.

ВДНХ Сергей Собянин ВДНХ ЭКСПО Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });