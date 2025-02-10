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Реставрация павильона "Главтабак" на ВДНХ завершится в 2025 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах реставрации объекта культурного наследия федерального значения павильона 35 "Главтабак" на ВДНХ.

"Реставрацию павильона планируем завершить уже в этом году. (...) Завершаются работы по реставрации декоративного шпиля и воссозданию утраченной эмблемы "Главтабак" с позолотой", - написал он в блоге.

Павильон он назвал "одним из самых экзотичных строений на ВДНХ".

Мэр напомнил, что павильон был построен к открытию послевоенной выставки 1954 года, в конце 1980-х годов там располагалась экспозиция "Бытовое обслуживание населения", а с 2014 по 2017 годы - временно работало кафе с летней верандой. Изначально фасады здания были украшены тысячами керамических изразцов с растительным орнаментом - цветами, листьями и коробочками табака.

С 2014 года на ВДНХ были отреставрированы и спасены от разрушения почти 40 объектов культурного наследия, добавил Собянин. Сейчас реставрация проходит на шести памятниках.

Сергей Собянин ВДНХ Главтабак Москва
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