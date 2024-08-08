В Москве по подозрению в организации незаконной миграции задержали участкового

Также задержаны еще четыре человека

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве по подозрению в незаконной регистрации мигрантов задержаны пять человек, включая участкового полицейского, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета.

Задержания провели следователи управления при поддержке оперативников УФСБ по Москве и Подмосковью и ОСБ УВД по САО ГУ МВД по Москве.

По данным следствия, с июня 2021 года по июнь 2024 года "фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью личного обогащения, организовали незаконную миграцию на территории города Москвы". Они за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту пребывания, полагают в СК.

Дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

Дома у подозреваемых прошли обыски и были найдены документы, указывающие на их причастность к преступлениям, сказано в пресс-релизе. Скоро им предъявят обвинения.