Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В СК РФ полагают, что необходимо экономически мотивировать использующих российские трудовые ресурсы предпринимателей и ввести налог на использование рабочей силы иностранных граждан, заявил в интервью "Российской газете" председатель комитета Александр Бастрыкин.

"Мы считаем, что следует возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, а также по созданию финансового депозита на случай выдворения. Вместе с тем стоит экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, и предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан", - подчеркнул Бастрыкин.

Он также отметил, что "предстоит проанализировать эффективность и влияние на криминогенную обстановку практики установления запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих такую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности".