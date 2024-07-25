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Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В СК РФ полагают, что необходимо экономически мотивировать использующих российские трудовые ресурсы предпринимателей и ввести налог на использование рабочей силы иностранных граждан, заявил в интервью "Российской газете" председатель комитета Александр Бастрыкин.

"Мы считаем, что следует возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, а также по созданию финансового депозита на случай выдворения. Вместе с тем стоит экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, и предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан", - подчеркнул Бастрыкин.

Он также отметил, что "предстоит проанализировать эффективность и влияние на криминогенную обстановку практики установления запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих такую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности".

Александр Бастрыкин СК РФ
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