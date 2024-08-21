Международный фестиваль научного кино пройдет в Московском планетарии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль научного кино пройдет в Московском планетарии с 7 по 10 ноября, мероприятие будет приурочено к 95-летию площадки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В ноябре 2024 года Московскому планетарию - старейшему в России и одному из самых больших в мире - исполнится 95 лет. По случаю юбилея с 7 по 10 ноября в нем состоится Московский международный фестиваль научного кино. Зрителям представят ленты планетариев, музеев, киностудий и авторов из 19 стран, таких как Россия, Китай, Сербия, ЮАР, Уругвай", - сказала Сергунина, слова которой привели в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Она отметила, что горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и истории. Среди них - полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Для посетителей также проведут премьерные показы работ Московского планетария.

Откроется фестиваль театрализованными постановками, лазерным шоу и выступлением музыкальной группы. В программу события входят встречи с авторами научных лент.