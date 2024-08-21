Поиск

Международный фестиваль научного кино пройдет в Московском планетарии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль научного кино пройдет в Московском планетарии с 7 по 10 ноября, мероприятие будет приурочено к 95-летию площадки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В ноябре 2024 года Московскому планетарию - старейшему в России и одному из самых больших в мире - исполнится 95 лет. По случаю юбилея с 7 по 10 ноября в нем состоится Московский международный фестиваль научного кино. Зрителям представят ленты планетариев, музеев, киностудий и авторов из 19 стран, таких как Россия, Китай, Сербия, ЮАР, Уругвай", - сказала Сергунина, слова которой привели в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Культура"Ночь кино" пройдет в России 24 августаЧитать подробнее

Она отметила, что горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и истории. Среди них - полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Для посетителей также проведут премьерные показы работ Московского планетария.

Откроется фестиваль театрализованными постановками, лазерным шоу и выступлением музыкальной группы. В программу события входят встречи с авторами научных лент.

Москва кино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

В Москву на выходные может вернуться тридцатиградусная жара

В Москве в среду вечером перекроют несколько улиц для автопробега

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Подмосковный участок трассы М-9 "Балтия" расширят до четырех полос

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

На синей ветке метро в Москве произошел сбой в движении из-за пассажира на пути

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве задержан гражданин США

В Москве задержан гражданин США

Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен

Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });