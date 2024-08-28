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На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запустило на Московском центральном кольце (МЦК) первый электропоезд "Ласточка" с автоматической системой управления третьего уровня, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Третий уровень подразумевает полное управление поездом автоматикой, при этом машинист присутствует в кабине для контроля ситуации, а также открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.

По данным РЖД, до конца года они планируют завершить испытания бортовых систем и технического зрения по четвертому, наивысшему, уровню автоматизации. Поезд сможет управляться уже без необходимости присутствия машиниста в кабине.

Всего существует четыре уровня автоматизации. УА 1 (первый) – когда за основные функции управления поездом отвечает машинист; УА 2 (второй) – предполагает большее влияние на управление движением искусственным интеллектом; УА 3 (третий) – предусматривает наличие человека в кабине локомотива, но поезд движется без его участия, используя техническое зрение; УА 4 (четвертый) – полностью беспилотное управление поездом.

РЖД МЦК Ласточка Москва
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