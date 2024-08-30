В Москве 2 сентября во время школьных линеек будет плюс 21 и солнечно

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве в первый день учебного года 2 сентября, по прогнозу, утром будет плюс 21 градус, осадков не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве утром с 9 до 10 утра, антициклональный режим погоды, солнечно погода без осадков и температура утром плюс 21 градус", - сказал он.

Затем в течение дня температура поднимется до плюс 28 градусов.

В предстоящие выходные, как уточнил Вильфанд, в Москве из-за жары выпущено штормовое предупреждение: "ближайшие дни завтра и послезавтра (...) в Москве температура 30 градусов и выше - опасно для человека".

Так, 31 августа в Москве днем будет до плюс 28 - плюс 30 градусов. В воскресенье, 1 сентября прогнозируется плюс 29 - плюс 31 градус.

"Температура после 2 сентября - плюс 23 - плюс 28 градусов до четверга включительно, и в пятницу, субботу и воскресенье плюс 22 - плюс 27 градусов", - сказал Вильфанд.

"Ни капли осадков не прогнозируется. Солнечно днем, лунно ночью", - добавил он.

Такая температура, по его словам, характерна для конца июня по климатическим нормам.

Минпросвещения рекомендовало провести торжественные линейки в школах по поводу начала учебного года и Дня знаний 2 сентября.