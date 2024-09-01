Москвичей предупредили о высокой пожароопасности со 2 по 4 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о высокой пожарной опасности с понедельника по среду из-за жаркой погоды.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период со 2 по 4 сентября в Москве ожидается высокая пожароопасность 4 класса", - сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по столице.

Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности в связи с жарой, исключить обращение с открытым огнем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве 2 сентября, по прогнозу, утром будет плюс 21 градус, осадков не ожидается. Затем в течение дня температура поднимется до плюс 28 градусов.

Как сказал Вильфанд, "температура после 2 сентября - плюс 23 - плюс 28 градусов до четверга включительно, и в пятницу, субботу и воскресенье плюс 22 - плюс 27 градусов". По его данным, осадков не прогнозируется.