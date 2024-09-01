Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Москвичей предупредили о высокой пожароопасности со 2 по 4 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о высокой пожарной опасности с понедельника по среду из-за жаркой погоды.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период со 2 по 4 сентября в Москве ожидается высокая пожароопасность 4 класса", - сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по столице.

Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности в связи с жарой, исключить обращение с открытым огнем.

МоскваВ Москве 2 сентября во время школьных линеек будет плюс 21 и солнечноЧитать подробнее

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве 2 сентября, по прогнозу, утром будет плюс 21 градус, осадков не ожидается. Затем в течение дня температура поднимется до плюс 28 градусов.

Как сказал Вильфанд, "температура после 2 сентября - плюс 23 - плюс 28 градусов до четверга включительно, и в пятницу, субботу и воскресенье плюс 22 - плюс 27 градусов". По его данным, осадков не прогнозируется.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Аэропорты Москвы работают штатно после вводившихся ограничений

Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

Девять беспилотников уничтожено на подлете к Москве за ночь

Летевшие на Москву дроны сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменский

Четвертый летевший на столицу БПЛА уничтожен в Подмосковье

Собянин сообщил о третьем сбитом за ночь дроне, летевшем на Москву

Пожар на Бережковской набережной в Москве потушен

Пожар на Бережковской набережной в Москве потушен

Пожар на Бережковской набережной Москвы локализован

Пожар на Бережковской набережной Москвы локализован

К тушению крупного пожара на западе Москвы привлечены еще два вертолета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });