Летняя погода будет в Москве на День города

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Комфортная погода с температурой днем до плюс 26 градусов будет в Москве в День города, однако ночные температуры будут низкими, в отдельных районах Московской области она понизится до плюс 4, заморозков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень комфортная погода в День города. Ночные температуры только не очень высокие: в ночь на субботу плюс 6 - плюс 8, по области до плюс 4, но заморозков не прогнозируется. А дневные температуры в субботу плюс 24 - плюс 26", - сказал Вильфанд.

В воскресенье, по прогнозу, в Москве ночью плюс 8 - плюс 10 градусов, днём плюс 24 - плюс 26. "Это совсем такая летняя погода", - отметил он.

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября.