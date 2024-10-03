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На западе Москвы в выходные из-за полумарафона перекроют движение

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта на ряде улиц на западе Москвы будет временно закрыто в связи с проведением полумарафона "Моя столица" в воскресенье, 6 октября, сообщили в московском департаменте транспорта.

В телеграм-канале департамента уточняется, что движение будет закрыто с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября вдоль парковочного кармана на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина; 6 октября с 07:00 до 20:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина и с 07:00 до 17:00 на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Кроме того, будет временно запрещена парковка с 00:01 5 октября до окончания мероприятия на участках ограничений.

Москва
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