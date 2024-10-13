В проекте бюджета Москвы заложены 1,2 трлн руб. на реновацию в 2025-2027 гг.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В столице в 2025-2027 гг. по программе реновации планируют построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья; в проекте бюджета города для этого предусмотрено 1,2 трлн рублей на три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам мэра, для создания комфортной городской среды продлят программу "Мой район", а также большое внимание уделят озеленению, будут обновлены освещение, дорожное полотно, остановки, подъезды к жилым домам.

"Продолжим программу комплексного развития территорий. Создадим инфраструктуру для развития столицы. С привлечением инвесторов будем строить современные кварталы и производства на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков и создавать новые рабочие места", - говорится в сообщении.