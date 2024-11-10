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В калужском городе Сосенский в результате атаки беспилотника загорелись гаражи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании в гаражном кооперативе в городе Сосенский из-за атаки дрона.

"Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района", - написал глава области в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как уточнил Шапша, в результате пожара повреждены три гаража.

"Пострадавших нет. Возгорание было оперативно устранено. Сейчас идет оценка ущерба", - написал Шапша в телеграм-канале.

Губернатор поручил главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

В Раменском в результате падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, пострадала женщина, она в реанимации, сообщил ранее в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках, сбитых ПВО.

Калужская область Владислав Шапша
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