В калужском городе Сосенский в результате атаки беспилотника загорелись гаражи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании в гаражном кооперативе в городе Сосенский из-за атаки дрона.

"Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района", - написал глава области в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как уточнил Шапша, в результате пожара повреждены три гаража.

"Пострадавших нет. Возгорание было оперативно устранено. Сейчас идет оценка ущерба", - написал Шапша в телеграм-канале.

Губернатор поручил главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

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