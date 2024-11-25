В Москве на горящем складе с баллонами фреона частично обрушилась кровля

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На юге Москвы площадь пожара на складе в промзоне на Промышленной улице увеличилась до 3 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. В здании частично обрушилась кровля.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Внутри горящего помещения хранятся баллоны с фреоном.

Пожар тушат 75 человек и 31 единица техники, а также вертолет Ка-32 московского авиационного центра.