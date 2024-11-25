Пожар на складе с фреоном на юге Москвы локализовали

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На юге Москвы в промзоне на улице Промышленная на складе с баллонами с фреоном локализовали пожар, сообщает МЧС.

"Пожар в промзоне на юге Москвы локализован на 3 тысячах "квадратах". Вертолетом на очаг сброшено 25 тонн воды", - говорится в сообщении.

Для помощи в тушении пожара складских помещений направлен пожарный поезд, в его составе вагон-насосная станция и две цистерны по 60 тонн воды, сообщили в Московской железной дороге. На движение поездов ситуация не влияет, заверили в МЖД.

Ранее сообщалось, в тушении склада участвуют 75 человек, 31 единица техники и вертолет. У здания частично обрушилась кровля.