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На юге Москвы потушили пожар на складе с баллонами фреона

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Сотрудники МЧС РФ полностью потушили пожар в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Промышленная на площади 3 тыс. кв. метров горит складское помещение, произошло частичное обрушение кровли. К тушению были привлечены 75 человек, 31 единица техники, два вертолета Ка-32, на место происшествия также был направлен пожарный поезд. На складе хранятся баллоны с фреоном.

Москва
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