Открытое горение на складе на юге Москвы ликвидировано

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Открытое горение на складском помещении на юге Москвы ликвидировано, на место происшествия направлен еще один вертолет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС добавили, что к пожару привлечен дополнительный вертолет Ка-32.

Из-за возгорания на Промышленной улице в районе дома 11 ограничено движение для грузового и общественного транспорта, на месте возгорания работают несколько экипажей Дорожно-патрульной службы, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В столичном департаменте транспорта в свою очередь сообщили, что из-за возгорания в районе дома 11, автобусы 814 и 850 следуют по измененному маршруту.

Установление обстоятельств пожара контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Московской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на улице Промышленная на площади 3 тыс. кв. метров горит складское помещение, произошло частичное обрушение кровли. На складе хранятся баллоны с фреоном. К тушению привлечены 75 человек, 31 единица техники, на место происшествия также был направлен пожарный поезд.