В Москве протестируют продажу билетов в учреждения культуры по паспорту

Также приобрести билеты можно будет, предъявив другие документы, например, водительские права или социальную карту москвича

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы с 15 марта запустят пилотный проект по продаже билетов в учреждения культуры по документам, удостоверяющий личность, среди которых паспорт, водительские права, социальная карта москвича.

Отмечается, что эксперимент поможет повысить безопасность посетителей культурных мероприятий. Новые правила продажи билетов не дадут возможность передать билет другому лицу.

"Теперь приобрести билеты на культурно-зрелищные мероприятия с посадочными местами можно будет по одному из документов, входящих в утвержденный перечень (…) Новые правила будут также распространяться на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в учреждениях, подведомственных департаменту", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя "добавятся данные документа, идентифицирующие его".

"А при посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов утвержденного списка. Подобный механизм уже привычен москвичам и гостям города по опыту покупки билетов на самолет или поезд. Но в отличие от этой процедуры пилотный проект дает возможность воспользоваться любым из указанных документов", - отметили в сообщении.

Кроме паспорта гражданина РФ, в список включены водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение.

Новые правила коснутся продажи билетов в культурные учреждения на мероприятия, проводимые с 15 марта 2025 года. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.



В перечень учреждений, которые вошли в пилотный проект, включены 63 театра, в том числе "Современник", "Ленком", Театр Олега Табакова, Театр им. Ермоловой, Театр Эстрады, Театр "У Никитских ворот", "Геликон-опера" и другие.