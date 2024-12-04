Собянин заявил, что Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российская столица продолжит помогать в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов - Луганска и Донецка; ежегодно на это направляется более 30 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Будем помогать нашим побратимам восстанавливать нормальную, мирную жизнь. Ежегодно тратим на эти вопросы больше 30 млрд рублей. Мы восстанавливаем школы, детские сады, дома, улицы, благоустраиваем города, восстанавливаем инженерные системы", - сказал Собянин в среду в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр", отвечая на вопрос о том, продолжит ли столица помогать городам-побратимам в восстановлении инфраструктуры в 2025 году.

Мэр отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина и по соглашению, по договору с городами-побратимами, Донецком и Луганском, проводится эта большая работа.

Кроме того, по словам Собянина, в зимний период по просьбе глав администраций этих регионов работают специальные большие аварийные бригады, "которые помогают пройти зиму, устранять аварийные ситуации, которых немало".