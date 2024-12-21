В Тобольске 15 детей попали в больницу из-за отравления парами хлора в бассейне

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку после того, как посетители бассейна базы отдыха "Сказка" в Тобольске почувствовали недомогание и обратились за медпомощью.

"15 детей... и двое взрослых госпитализированы в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом "отравление парами хлора", - сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По сообщению областного управления СКР, после посещения бассейна почувствовали недомогание две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет. У них начался кашель, покраснели глаза, кожные покровы и возникла тошнота.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, документация в комплексе, допрашиваются владелец базы отдыха и другие свидетели, назначены экспертные исследования.

По данным информационного центра правительства региона, на место инцидента прибыли три бригады скорой помощи. Пациенты доставлены в областную больницу. 15 несовершеннолетних пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое взрослых после осмотра и оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение.