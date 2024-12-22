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В Тобольске отравившихся хлором в бассейне детей скоро выпишут из больницы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Врачи готовят к выписке 15 детей, которые накануне попали в больницу из-за отравления парами хлора в бассейне Тобольска, сообщает информационный центр Тюменской области со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

"Состояние всех пациентов стабильное. Дети находятся в хорошем настроении и готовятся к выписке", - отмечается в сообщении.

В РоссииВ Тобольске 15 детей попали в больницу из-за отравления парами хлора в бассейнеЧитать подробнее

Врачи продолжают следить за их здоровьем.

Как сообщалось, посетители бассейна базы отдыха "Сказка" в Тобольске в субботу почувствовали недомогание и обратились за медпомощью, их госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".

15 детей в возрасте от 9 до 11 лет находились в состоянии средней степени тяжести. Двое взрослых после осмотра и оказания помощи были отправлены на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура организовала проверку.

Тобольск Тюменская область
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