Су-34 атаковал планирующими авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Авиабомбы с УМПК позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения с противником.