Расчеты РЭБ ВДВ ежедневно подавляют десятки беспилотников ВСУ в Курской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков украинских беспилотников нейтрализуют каждый день специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-десантных войск в ходе боев на территории Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

"Расчеты РЭБ ВДВ в Курской области ежедневно подавляют и сажают десятки БПЛА различного типа, мешая противнику проводить воздушную разведку наших позиций, наносить удары FPV-дронами и корректировать огонь вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделение РЭБ десантников из Тулы несет дежурство в одном из приграничных районов Курской области, используя широкий спектр приборов радиоэлектронной борьбы. Основная задача - прикрытие решающих боевые задачи российских штурмовых и артиллерийских подразделений от ударных БПЛА ВСУ.