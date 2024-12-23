Суд в январе рассмотрит спор о наследстве топ-менеджера СК "Спасские ворота"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы в январе рассмотрит иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова о признании незаконным перевода 133 миллионов рублей его гражданской жене Лилии Невской.

"Судебное заседание назначено на 20 января в 11:30 мск", - сообщили в суде.

Как пояснил адвокат ответчицы Андрей Безрядов, вдова Ирина Тамирова еще в 2023 году обратилась в Гагаринский суд столицы с иском о признании недействительной сделки по перечислению Лилии Невской 133 млн руб.

"Районный и городской суды Москвы удовлетворили требования истицы, взыскав с гражданской супруги оспариваемую сумму. Однако кассационная инстанция отменила это решение, указав, что суды не дали должную оценку доводам ответчицы и вернула дело на пересмотр", - сказал защитник.

Бывший первый вице-президент страховой группы "Спасские ворота" Михаил Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье.

По словам адвоката, за 1,5 года до смерти он составил завещание, в котором оставил все свое многомиллиардное имущество своей дочери.

"На гражданскую супругу была оформлена доверенность на распоряжение всеми его счетами. По его указанию на банковский счет Невской были переведены 133 млн рублей. Финансовая сделка была заранее согласована Тамировым с руководителем отделения банка, процесс перевода контролировался банковскими работниками с соблюдением всех норм и регламента: перед переводом денег у владельца счета по телефону получили согласие на проведение операции, а все разговоры с Тамировым были записаны", - рассказал Безрядов.

Он отметил, что в отношении Невской было также возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (ст.160 УК РФ) 133 млн рублей. По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по заявлению дочери Тамирова. В настоящее время следствие уже завершено, а материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения. Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание до 10 лет заключения.

Сама Невская вину не признает. Ее защита настаивает на отсутствии состава и события преступления и считает, что уголовное преследование инициировано родственниками бывшего топ-менеджера, чтобы использовать в рамках гражданского дела по спору о наследстве.

"Если приговор по уголовному делу вступит в законную силу раньше, чем решение по гражданскому делу, то возникнет так называемая преюдиция – факт установленный одним судом обязателен для другого. Обстоятельства одинаковые, а значит и факты одинаковы", - пояснил адвокат.

По его словам, защита уже обратилась с жалобой в прокуратуру, в которой просит надзорное ведомство не утверждать обвинительное заключение по делу и вернуть материалы следователю для прекращения уголовного преследования Невской.