Три человека пострадали в результате обстрела села в Херсонской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Три человека пострадали из-за обстрела села Каиры Херсонской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В результате обстрела жилого сектора пострадало 3 человека из них 1 ребенок (мужчина 1979 года рождения, женщина 1975 года рождения, ребенок 2015 года рождения)", - сказал он.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы с различными травмами.