Гуманитарная миссия в Алешках завершается

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

"Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках (...) Все прошло без каких-либо инцидентов, обе стороны отметили высокую организацию", - сообщила Лантратова в своем телеграм-канале в пятницу.

Она пояснила, что колонны автобусов с людьми разъезжаются в Россию и на Украину в зависимости от того, какую территорию выбрали жители Алешек.

"Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили. (...) Благодарю первую леди (США Меланию Трамп - ИФ) и всех, кто принял участие в этом мероприятии", - добавила омбудсмен.

