Поиск

Гуманитарная миссия в Алешках завершается

Гуманитарная миссия в Алешках завершается
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

"Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках (...) Все прошло без каких-либо инцидентов, обе стороны отметили высокую организацию", - сообщила Лантратова в своем телеграм-канале в пятницу.

Она пояснила, что колонны автобусов с людьми разъезжаются в Россию и на Украину в зависимости от того, какую территорию выбрали жители Алешек.

"Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили. (...) Благодарю первую леди (США Меланию Трамп - ИФ) и всех, кто принял участие в этом мероприятии", - добавила омбудсмен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Яна Лантратова Алешки Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Гуманитарная миссия в Алешках завершается

 Гуманитарная миссия в Алешках завершается

Глава "Росатома" анонсировал встречу с руководителем МАГАТЭ через две недели

Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

 Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

Новокуйбышевск подвергся атаке БПЛА, есть жертва и пострадавшие

РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину

Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

 Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

Новак сообщил об атаках на три российских НПЗ и газохимический завод

В Самарской области при ликвидации последствий атак БПЛА погибли двое

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12684 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4013 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов