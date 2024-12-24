Начальник сборочного цеха задержан по делу о взрыве на заводе в Абакане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан в Абакане в рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"По версии следствия, 23 декабря в сборочном цехе ООО в ходе производства шлифовальных работ при сварке резервуара для воды произошел хлопок находившегося в емкости сжатого воздуха с частичным разрушением емкости", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ начальником сборочного цеха предприятия, а также другими неустановленными лицами из числа руководства ООО погибли двое работников предприятия, четверо госпитализированы.

Начальник сборочного цеха "Корпорации Лесмаш" задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У предприятия изъята техническая, кадровая и бухгалтерская документация, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.