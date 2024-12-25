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Эксперты оценили, что экоущерб от нефтеразлива на СМП превысил бы 100 млрд руб. в первые же сутки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб водным объектам, в случае разлива нефти или нефтепродуктов в акватории Северного морского пути (СМП), превысит 100 млрд рублей в первые сутки после экологической катастрофы. Об этом сообщил специальный представитель ГК "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

"По методике министерства природы РФ было рассчитано начисление и размеры вреда, причиненного водным объектам. Если произойдет какой-либо разлив нефти или нефтепродуктов, то, в соответствии с этой методикой, спустя 24 часа, если это будет не ликвидировано, то оценка ущерба составит 107 млрд рублей, спустя 48 часов – 128 млрд рублей, через 72 часа – 143 млрд рублей", - сказал Панов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" в Мурманске в среду.

Он подчеркнул, что создание аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне РФ является критически важным как для недопущения таких рисков, так и для оперативного выявления и реагирования при их возникновении.

"Потому что любой разлив нефти и нефтепродуктов будет создавать серьезные риски международной дискредитации, а западные противники, безусловно, этим будут пользоваться максимально в соответствующих целях", - сказал Панов.

Всего в текущем году в восточном направлении по Севморпути было перевезено порядка 2,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, добавил он.

Ранее Панов сообщил, что по итогам 2024 года "Росатом" прогнозирует общий грузопоток по Северному морскому пути на уровне 37,9 млн тонн, или на 3% больше, чем в 2023 году.

Росатом СМП Северный морской путь
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