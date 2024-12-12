"Атомфлот" заявил о необходимости 12 современных ледоколов для эффективности СМП

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Эффективные и круглогодичные грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) могут быть обеспечены при наличии не менее 12 современных атомных ледоколов, сообщил заместитель генерального директора "Атомфлота" Сергей Ливенцев.

"Всего 7 (ледоколов проекта 22220 войдет в строй - ИФ). Вообще-то, по-хорошему, для того, чтобы мы могли заявленный грузопоток по СМП (обеспечить - ИФ) этого количества недостаточно. (...) Мое понимание, как технаря – необходимо как минимум 10 ледоколов проекта 22220", - сказал Ливенцев в ходе XIV международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

По его словам, дополнительные, к уже заявленным семи, ледоколы проекта 22220 смогут заменить "старенькие, советских времен" атомоходы.

"Тем не менее, чтобы обеспечить круглогодичную операционную деятельность на всем протяжении СМП, только ледоколов проекта 22220, сколько бы их ни было, недостаточно. Их мощность не позволяет работать в восточном регионе Арктики в определённые сезоны. (...) Всю протяженность СМП нам позволят освоить ледоколы проекта "Лидер". И тогда навигация по СМП будет круглогодичной", - отметил заместитель гендиректора "Атомфлота".

При этом, по словам Ливенцева, одного "Лидера" для эффективной работы по СМП не хватит, необходимо как минимум два таких судна, а в идеале - четыре.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года и сдан в октябре 2020 года. Контракт на строительство следующих ледоколов - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между заводом и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года. Ледокол "Сибирь" вошел в состав атомного флота РФ в декабре 2021 года, "Урал" - в ноябре 2022 года.

В настоящее время "Балтийский завод", ведет строительство атомоходов "Ленинград", "Чукотка" и "Якутия".

В январе 2024 года в ходе закладки ледокола "Ленинград" президент РФ Владимир Путин анонсировал в следующем году начало строительства еще одного судна такого же класса - "Сталинград".

В свою очередь мощность ледокола проекта 10510 "Лидер" составит 120 МВт, что позволит преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Строительство судна в настоящее время идет на судоверфи "Звезда".