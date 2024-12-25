Лавров призвал не питать иллюзий по поводу начала переговоров РФ-США при Трампе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Начало переговоров между Россией и США по Украине и глобальной безопасности после прихода администрации Дональда Трампа не является данностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не делали заявлений, что с приходом администрации Трампа обязательно начнется переговорный процесс, по глобальной безопасности, по Украине. Это не будет, как сейчас пытаются надеяться, неизбежной данностью", - сказал Лавров в интервью программе "60 секунд" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Он также подчеркнул, что Россия "не испытывала и не испытывает никаких иллюзий" относительно легкого урегулирования украинского кризиса.

"Всем не ангажированным наблюдателям давно понятно, что разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе, договоренностей, которые учитывали бы интересы Российской Федерации и, конечно, законные интересы всех других стран", - добавил министр.

Лавров добавил, что Россия слышит о заинтересованности Трампа, который назначил специального советника по Украине Кита Келлога, в том, чтобы "как можно быстрее эту войну остановить".

Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но должна увидеть серьезные, конкретные предложения. "Конечно, мы будем принимать решение о реакции на эти предложения, исходя из национальных интересов, целей специальной военной операции и выступления президента в МИД 14 июня этого года", - сказал Лавров.