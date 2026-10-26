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Что произошло за день: понедельник, 26 октября

Атака на Воронежскую область, планы Владимира Путина на саммитах ФСЭГ и РФ-Африка, второй тур выборов в Болгарии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Решение о возобновлении переговоров с участием России, Украины и США не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Прекращение огня в Алешках может стать прецедентом для других участков, где требуется гуманитарная пауза, заявили в Кремле.

- Три человека погибли в результате атаки БПЛА на Воронежскую область. Несколько предприятий получили повреждения.

- Путин "на полях" саммита Форума стран-экспортеров газа проведет пять двусторонних встреч, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

- Свое участие в саммите РФ-Африка подтвердили 48 из 54 африканских государств, 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Президент РФ в течение трех дней проведет марафон встреч с главами государств, прибывшими на мероприятие.

- Россия рассматривает различные предложения по безопасности транспортировки зерна через Черное море, не видит возможности возродить "зерновую сделку", заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Алимов.

- В Болгарии 1 ноября пройдет второй тур выборов президента и вице-президента. В первом туре лидировала пара Илияны Йотовой и Кирила Валчева.

- В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика у женщины, вернувшейся в Москву с Бали. Риск распространения инфекции внутри России исключен, сообщили в Роспотребнадзоре.

- В Петербурге побиты два рекорда тепла: плюс 11,7 градуса в ночь на понедельник и плюс 9,8 градуса в ночь на субботу.

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