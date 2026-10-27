В Брянске в результате атак БПЛА есть погибший и шестеро раненых

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об одном погибшем и шести раненых в результате атак беспилотников в Брянске.

"В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА, - написал он в мессенджере. - В результате атаки БпЛА в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 автомобилей".

На местах происшествий работают оперативные службы. Главе Брянской городской администрации поручено оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению необходимых документов.