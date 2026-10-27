В Запорожской области автобус подвергся атаке БПЛА, погиб человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Приморске автобус был атакован БПЛА, есть погибший, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник.

"Атаке БПЛА противника подвергся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь - Москва. В автобусе находился 31 человек, один человек погиб. Атака совершена в районе города Приморска", - написал глава региона в своем Max.

Пострадавшие доставлены в больницу. Пассажирам, не нуждающимся в госпитализации, организовали размещение и питание, добавил Балицкий.