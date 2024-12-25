Вице-премьер Патрушев констатировал, что в сфере ООПТ накопилось много проблем

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Без решения накопившихся проблем в сфере охраны, использования и развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) невозможно в полной мере реализовать потенциал этих объектов, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с представителями профильных ведомств.

По словам Патрушева, в отрасли накопился ряд вопросов, выявленных, в том числе, в ходе правительственной проверки. "Среди проблем Дмитрий Патрушев назвал отсутствие документа стратегического планирования отрасли, ряд земельных и имущественных вопросов, а также проблемы с финансированием", - уточняет его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что заповедный фонд РФ является самым большим в мире – порядка 12 тыс. территорий площадью более 240 млн га. За период реализации нацпроекта "Экология" в нашей стране созданы 25 новых федеральных ООПТ и более 600 региональных.

В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" предполагается создать еще 20 таких территорий. "Конечно, отталкиваться надо не только от количественного показателя. Необходимо понять, насколько эффективно ведется эта деятельность у нас в стране", – сказал он.

Патрушев напомнил, что президент РФ поставил задачу продолжить развитие экологического туризма в национальных парках, для чего создается соответствующая инфраструктура. "Это способствует увеличению туристического потока: за шесть лет он вырос с 6 до 17 миллионов человек", – отметил он.

Для выполнения этой задачи национальные парки должны разработать планы рекреационной деятельности, а Минприроды, со своей стороны, должно их утвердить, сказал вице-премьер.

Накануне совещания Патрушев ознакомился с работой Приокско-Террасного государственного заповедника в Московской области, говорится в сообщении.

