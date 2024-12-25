Поиск

Вице-премьер Патрушев констатировал, что в сфере ООПТ накопилось много проблем

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Без решения накопившихся проблем в сфере охраны, использования и развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) невозможно в полной мере реализовать потенциал этих объектов, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с представителями профильных ведомств.

По словам Патрушева, в отрасли накопился ряд вопросов, выявленных, в том числе, в ходе правительственной проверки. "Среди проблем Дмитрий Патрушев назвал отсутствие документа стратегического планирования отрасли, ряд земельных и имущественных вопросов, а также проблемы с финансированием", - уточняет его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что заповедный фонд РФ является самым большим в мире – порядка 12 тыс. территорий площадью более 240 млн га. За период реализации нацпроекта "Экология" в нашей стране созданы 25 новых федеральных ООПТ и более 600 региональных.

В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" предполагается создать еще 20 таких территорий. "Конечно, отталкиваться надо не только от количественного показателя. Необходимо понять, насколько эффективно ведется эта деятельность у нас в стране", – сказал он.

Патрушев напомнил, что президент РФ поставил задачу продолжить развитие экологического туризма в национальных парках, для чего создается соответствующая инфраструктура. "Это способствует увеличению туристического потока: за шесть лет он вырос с 6 до 17 миллионов человек", – отметил он.

Для выполнения этой задачи национальные парки должны разработать планы рекреационной деятельности, а Минприроды, со своей стороны, должно их утвердить, сказал вице-премьер.

Накануне совещания Патрушев ознакомился с работой Приокско-Террасного государственного заповедника в Московской области, говорится в сообщении.

Минприроды Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

Суд запретил двум экс-руководителям московского банка "Метрополь" выезжать из РФ

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новый Труд в ДНР

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Краевой режим ЧС введен на Кубани после разлива мазута

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Эксперты оценили, что экоущерб от нефтеразлива на СМП превысил бы 100 млрд руб. в первые же сутки

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5597 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });