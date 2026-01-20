Поиск

Комитет Госдумы предложил уточнить порядок оборота сельхозземель в ООПТ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал доработать законопроект, который упрощает перевод земель различных категорий в земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) при их создании или расширении.

Правительство внесло законопроект № 1083346-8 в палату в декабре 2025 года.

Законопроект предлагает отказаться от отдельных формальных процедур при создании или расширении ООПТ федерального значения. В частности, предусматривается автоматический перевод земель в категорию земель особо охраняемых территорий с момента внесения границ ООПТ в ЕГРН. Также предлагается разрешить включение земель сельскохозяйственных угодий в границы ООПТ без их изъятия у правообладателей, если режим конкретной территории допускает сохранение сельскохозяйственного производства.

Комитет в целом поддержал цели законопроекта, однако указал на необходимость его доработки ко второму чтению.

Замечание комитета связано с оборотом сельхозземель, включенных в границы ООПТ. Комитет указал, что предлагаемая норма об обороте таких участков требует уточнения, поскольку сейчас земельное законодательство по-разному регулирует оборот земель сельхозназначения и земель в границах заповедников и национальных парков. По мнению комитета, без уточнений это может привести к неоднозначному применению норм на практике.

Еще одно замечание касается правового положения землепользователей при изъятии участков после создания или расширения ООПТ. В заключении отмечается, что к правообладателям земельных участков отнесены не только собственники, но и землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. "В этой связи полагаем необходимым урегулировать вопросы использования земельных участков либо их части, которые изымаются после принятия решения о создании или расширении ООПТ, но в отношении них сохраняется возможность осуществления на них сельскохозяйственного производства, в первую очередь, в части преимущественного права на использование такого участка прежним правообладателем", - пишут депутаты.

Третье замечание касается правил хозяйственной деятельности на землях, включенных в границы ООПТ. Комитет отметил, что из текста законопроекта невозможно понять, по каким именно правилам должны использоваться сельхозугодья после изменения категории земель - в рамках режима сельскохозяйственных земель или в рамках режима земель особо охраняемых территорий. Кроме того, в проекте используется термин "целевое использование", который не применяется в земельном законодательстве. Также комитет указал, что предлагаемый подход снижает предсказуемость для правообладателей, поскольку их участки могут быть изъяты уже после создания или расширения ООПТ, что затрудняет планирование хозяйственной деятельности.

С учетом этих замечаний комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и доработать его ко второму чтению.

ЕГРН Правительство Госдума ООПТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

 Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

Каллас заявила, что ЕС на стороне Гренландии в вопросе защиты ее суверенитета

С экс-депутата Курской облдумы взыскали 4,1 млрд рублей по делу о хищениях на фортификациях

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

 Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });