Комитет Госдумы предложил уточнить порядок оборота сельхозземель в ООПТ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал доработать законопроект, который упрощает перевод земель различных категорий в земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) при их создании или расширении.

Правительство внесло законопроект № 1083346-8 в палату в декабре 2025 года.

Законопроект предлагает отказаться от отдельных формальных процедур при создании или расширении ООПТ федерального значения. В частности, предусматривается автоматический перевод земель в категорию земель особо охраняемых территорий с момента внесения границ ООПТ в ЕГРН. Также предлагается разрешить включение земель сельскохозяйственных угодий в границы ООПТ без их изъятия у правообладателей, если режим конкретной территории допускает сохранение сельскохозяйственного производства.

Комитет в целом поддержал цели законопроекта, однако указал на необходимость его доработки ко второму чтению.

Замечание комитета связано с оборотом сельхозземель, включенных в границы ООПТ. Комитет указал, что предлагаемая норма об обороте таких участков требует уточнения, поскольку сейчас земельное законодательство по-разному регулирует оборот земель сельхозназначения и земель в границах заповедников и национальных парков. По мнению комитета, без уточнений это может привести к неоднозначному применению норм на практике.

Еще одно замечание касается правового положения землепользователей при изъятии участков после создания или расширения ООПТ. В заключении отмечается, что к правообладателям земельных участков отнесены не только собственники, но и землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. "В этой связи полагаем необходимым урегулировать вопросы использования земельных участков либо их части, которые изымаются после принятия решения о создании или расширении ООПТ, но в отношении них сохраняется возможность осуществления на них сельскохозяйственного производства, в первую очередь, в части преимущественного права на использование такого участка прежним правообладателем", - пишут депутаты.

Третье замечание касается правил хозяйственной деятельности на землях, включенных в границы ООПТ. Комитет отметил, что из текста законопроекта невозможно понять, по каким именно правилам должны использоваться сельхозугодья после изменения категории земель - в рамках режима сельскохозяйственных земель или в рамках режима земель особо охраняемых территорий. Кроме того, в проекте используется термин "целевое использование", который не применяется в земельном законодательстве. Также комитет указал, что предлагаемый подход снижает предсказуемость для правообладателей, поскольку их участки могут быть изъяты уже после создания или расширения ООПТ, что затрудняет планирование хозяйственной деятельности.

С учетом этих замечаний комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и доработать его ко второму чтению.