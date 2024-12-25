Перевозки лесоматериалов в РФ в 2024 году выросли на 13%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем перевозимых лесоматериалов (древесины и продукции из нее) в РФ в 2024 году составил 408 млн куб. м, что на 13% превышает показатель за 2023 год (355,7 млн куб. м), сообщила пресс-служба Рослесхоза со ссылкой на данные ЛесЕГАИС.

Ежедневно в 2024 году на территории России транспортировалось более 1,14 млн куб. м лесоматериалов.

С начала года было сформировано более 8,4 млн электронных сопроводительных документов (ЭСД) на транспортировку древесины против 7,6 млн годом ранее.

Регионами-лидерами по объему перевозимой древесины в 2024 году были Иркутская область, Красноярский край, Архангельская и Вологодская области, а также республика Коми.

В Рослесхозе напомнили, что с 1 января 2025 года ЭСД будет формироваться во ФГИС Лесного комплекса (ФГИС ЛК), что обеспечит прослеживаемость древесины в режиме онлайн.