Найдены останки убитого в 2004 году петербургского журналиста Максимова

В преступлении сознался бывший офицер полиции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Обнаружены останки убитого в 2004 году петербургского журналиста Максима Максимова, в преступлении признался экс-сотрудник МВД Михаил Смирнов, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Смирнов дал показания по обстоятельствам совершения совместно с другим лицом убийства журналиста Максима Максимова. Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Для проверки полученной информации следователи организовали мероприятия в поселке Белоостров, где, согласно показаниям Смирнова, было закопано тело убитого.

"В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела", - добавляет СКР.

Ранее Смирнов признался в двух других убийствах – своего знакомого в 2001 году в Ленинградской области и сотрудника завода в Петербурге в 1998 году.

Как сообщалось, Смирнова задержали и заключили под стражу в мае. СК вменил ему организацию убийства на территории порта в Петербурге, вину экс-сотрудник МВД признал.

Согласно открытым источникам, Смирнов является бывшим замначальника отдела по борьбе с коррупцией в госорганах оперативно-розыскного бюро ГУ МВД по СЗФО (ныне расформирован).

Журналист издания "Город" Максимов освещал в прессе вопросы криминогенной ситуации в Петербурге и состояние борьбы с преступностью. Заявление о его исчезновении поступило 9 июля 2004 года. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщалось в июне 2005 года, в убийстве подозревались трое сотрудников отдела по борьбе с коррупцией Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. В начале июня 2005 года по подозрению в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовным делам были задержаны замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в органах государственной власти) оперативно-розыскного бюро подполковник Михаил Смирнов и двое старших оперуполномоченных майоры Лев Пятов и Андрей Бочуров.