Поиск

Найдены останки убитого в 2004 году петербургского журналиста Максимова

В преступлении сознался бывший офицер полиции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Обнаружены останки убитого в 2004 году петербургского журналиста Максима Максимова, в преступлении признался экс-сотрудник МВД Михаил Смирнов, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Смирнов дал показания по обстоятельствам совершения совместно с другим лицом убийства журналиста Максима Максимова. Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Для проверки полученной информации следователи организовали мероприятия в поселке Белоостров, где, согласно показаниям Смирнова, было закопано тело убитого.

"В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела", - добавляет СКР.

Ранее Смирнов признался в двух других убийствах – своего знакомого в 2001 году в Ленинградской области и сотрудника завода в Петербурге в 1998 году.

Как сообщалось, Смирнова задержали и заключили под стражу в мае. СК вменил ему организацию убийства на территории порта в Петербурге, вину экс-сотрудник МВД признал.

Согласно открытым источникам, Смирнов является бывшим замначальника отдела по борьбе с коррупцией в госорганах оперативно-розыскного бюро ГУ МВД по СЗФО (ныне расформирован).

Журналист издания "Город" Максимов освещал в прессе вопросы криминогенной ситуации в Петербурге и состояние борьбы с преступностью. Заявление о его исчезновении поступило 9 июля 2004 года. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщалось в июне 2005 года, в убийстве подозревались трое сотрудников отдела по борьбе с коррупцией Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. В начале июня 2005 года по подозрению в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовным делам были задержаны замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в органах государственной власти) оперативно-розыскного бюро подполковник Михаил Смирнов и двое старших оперуполномоченных майоры Лев Пятов и Андрей Бочуров.

СКР МВД Максим Максимов Михаил Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание произошло на автозаводе Haval в Тульской области

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

В МИД РФ предостерегли Кишинев от попыток силового захвата ГРЭС в Приднестровье

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

Суд запретил двум экс-руководителям московского банка "Метрополь" выезжать из РФ

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2070 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });