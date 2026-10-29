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Минцифры РФ предлагает блокировать сим-карты мошенников и ограничить оформление новых

Минцифры РФ предлагает блокировать сим-карты мошенников и ограничить оформление новых
Фото: "Интерфакс"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает блокировать вместе с аккаунтами мошенников в нацмессенджере Max и все их сим-карты, а также, возможно, ограничить выдачу новых, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Сейчас, когда мессенджер выявляет такие (мошеннические - ИФ) случаи, он блокирует аккаунт и не позволяет мошеннику дальше с этим номером телефона какую-то активность в мессенджере проявлять. Но нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи. Причем не только, возможно, эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу", - сказал Шадаев в четверг на форуме Kazan Digital Week.

Он отметил, что сейчас министерство готовит соответствующую нормативную базу.

"То есть, если мы выявили сим-карту мошенника, то сама сим-карта должна быть заблокирована и, возможно, даже должен быть введен период охлаждения, когда этот человек новые сим-карты оформить не может. И это как раз то, что дает нам наша суверенная платформа (нацмессенджер Max - ИФ)", - добавил министр.

Глава технологического холдинга VK, разрабатывающего Max, Владимир Кириенко сообщил, что за год в нацмессенджере было заблокировано более 4,5 млн мошеннических аккаунтов. Причем на телефонный номер, который был использован мошенником, уже нельзя зарегистрировать новый аккаунт в Max.

"Нам важно сделать следующий шаг: чтобы телеком-операторы на своей стороне также проанализировали это. Как правило, это номера, оформленные группой, на нескольких лиц... И в дальнейшем должна произойти либо блокировка, либо ограничение этих действий", - уверен Кириенко.

По его мнению, необходимо совместными усилиями "разломать экономику" мошенникам, чтобы им было невыгодно совершать противоправные действия.

"Поскольку мошенничество устроено по принципу того, что люди (мошенники - ИФ) балансируют между количеством инвестиций, сколько им нужно потратить, сравнивая его с потенциальным доходом. Нам нужно разломать эту экономику, чтобы мошенникам было невыгодно, чтобы затраты на попытку создать условия для компрометации учетной записи были дороже, чем потенциальная выгода. Тогда экономика сломается. И здесь мы абсолютно уверены, чтоб можно сделать только вместе", - заявил глава VK.

Максут Шадаев Владимир Кириенко VK Max Минцифры
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