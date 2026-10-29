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Стубб и Стере сразу предупредили Путина, что говорят с ним не от имени всего ЕС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере в начале телефонного разговора с российским президентом подчеркнули, что ведут разговор не как представители ЕС, а как представители своих стран, сообщил президент России Владимир Путин.

"По поводу разговора по телефону с представителями, вернее, с руководителями стран Евросоюза из Финляндии и из Норвегии, они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка".

Он уточнил, что "разговор проходил по их инициативе, действительно поднимался целый ряд вопросов".

Президент отметил, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой - как с ЕС в целом, так и с отдельными странами.

"Знаю, что раздалась потом и критика в их (Стубба и Стере - ИФ) адрес, но это не наше дело с вами оценивать, правильно это или неправильно. Я считаю, что правильно. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил, поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы".

Владимир Путин Евросоюз Александр Стубб Финляндия Норвегия Йонас Гар Стере
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