Путин отметил, что вряд ли возможно нанести стратегическое поражение РФ к 2030 году

Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ после пленарного заседания III Саммита "Россия - Африка" в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия готова воевать с Европой, но не хочет этой войны, а победителей в этой войне вообще не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией-ИФ) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка, комментируя свой недавний разговор с руководителями Норвегии и Финляндии.

Президент предупредил сторонников войны с Россией: "Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году".

"А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - подчеркнул президент РФ.