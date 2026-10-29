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Что произошло за день: четверг, 29 октября

Рассмотрение Думой бюджета и закона об объединении налогов в единую налоговую базу, начало гуманитарной операции в Алешках и собственный цвет года в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 гг. и налоговые поправки в рамках бюджетного пакета, которые предусматривают объединение большинства видов доходов физлиц в одну совокупность налоговых баз, к которым применяются ставки от 13% до 22%. Также первое чтение прошел законопроект о налоге на сверхдоходы компаний.

- В Кремле надеются, что в четверг-пятницу жители Алешек смогут получить гумпомощь, а все желающие смогут покинуть этот населенный пункт, самолет за ними уже вылетел. Также туда отправились омбудсмены РФ и Украины. В свою очередь Владимир Путин заявил, что Киев создал гуманитарную катастрофу, минируя подходы к Алешкам.

- Владимир Путин отметил интерес компаний РФ к переносу производств в Африку на фоне санкций. Он подчеркнул, что при этом важно обеспечить защиту инвестиций.

- Кристин Лагард 7 февраля покинет пост главы Европейского центрального банка. Срок ее полномочий истекал в октябре следующего года.

- "Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры. Компания рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов начиная со следующего квартала.

- Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС. В среднем около 50 млн европейцев не могут должным образом отапливать свои дома из-за высоких цен на энергоносители в Европе в этом году.

- Россия сформирует собственную традицию объявления цвета года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее мнению, России пора перестать "пользоваться чужими цветами".

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Что произошло за день: четверг, 29 октября

Налоговые поправки об объединении большинства доходов физлиц в одну базу прошли I чтение

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